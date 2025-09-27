Unternehmensverzeichnis
United Nations Development Programme
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Technischer Programmmanager

  • Alle Technischer Programmmanager-Gehälter

United Nations Development Programme Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in Pakistan bei United Nations Development Programme reicht von PKR 5.09M bis PKR 7.26M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für United Nations Development Programmes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.26M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Technischer Programmmanager Einträges bei United Nations Development Programme um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

PKR 44.93M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei United Nations Development Programme?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Technischer Programmmanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei United Nations Development Programme in Pakistan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PKR 7,264,013. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei United Nations Development Programme für die Position Technischer Programmmanager in Pakistan beträgt PKR 5,091,018.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für United Nations Development Programme gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Netflix
  • Intuit
  • DoorDash
  • Stripe
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen