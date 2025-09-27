United Nations Development Programme Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in Pakistan bei United Nations Development Programme reicht von PKR 5.09M bis PKR 7.26M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für United Nations Development Programmes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung PKR 5.84M - PKR 6.83M Pakistan Übliche Spanne Mögliche Spanne PKR 5.09M PKR 5.84M PKR 6.83M PKR 7.26M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Technischer Programmmanager Einträges bei United Nations Development Programme um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

PKR 44.93M Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei United Nations Development Programme ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Technischer Programmmanager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.