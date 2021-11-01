Unternehmensverzeichnis
Unilog
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Unilog Gehälter

Unilogs Gehaltsbereich reicht von $18,165 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $51,740 für einen Kundenservice am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Unilog. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Kundenservice
$51.7K
Produktmanager
$26.7K
Software-Ingenieur
$18.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Unilog on Kundenservice at the Common Range Average level aastase kogutasuga $51,740. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Unilog keskmine aastane kogutasu on $26,704.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Unilog gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen