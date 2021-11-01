Unilog Gehälter

Unilogs Gehaltsbereich reicht von $18,165 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $51,740 für einen Kundenservice am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Unilog . Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025