Unternehmensverzeichnis
Unigroup
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Unigroup Gehälter

Unigroups Gehaltsbereich reicht von $59,706 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $91,242 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Unigroup. Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $85K
Datenanalyst
$59.7K
Datenwissenschaftler
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Personalwesen
$91.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Unigroup ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $91,242. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Unigroup beträgt $82,700.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Unigroup gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Blackhawk Network
  • Paragon Systems
  • ECI
  • Presto
  • K&L Gates
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen