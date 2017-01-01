Unternehmensverzeichnis
Uni Klinger
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Uni Klinger mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Uni Klinger Limited, a joint venture of Neterwala Group and Klinger AG, has been a leading manufacturer of niche, reliable, and eco-friendly fluid control and sealing products since 1983.

    uniklinger.com
    Website
    1983
    Gründungsjahr
    330
    Anzahl Mitarbeiter
    $50M-$100M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Uni Klinger gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Uber
    • Stripe
    • Dropbox
    • Databricks
    • Google
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen