Uni Cards Gehälter

Uni Cardss Gehaltsbereich reicht von $28,550 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $67,993 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uni Cards. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $68K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $61.5K
Data-Science-Manager
$49.1K

Produktdesigner
$28.6K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Uni Cards ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $67,993. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Uni Cards beträgt $55,268.

