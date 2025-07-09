Uni Cards Gehälter

Uni Cardss Gehaltsbereich reicht von $28,550 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $67,993 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uni Cards . Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025