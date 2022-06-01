Unternehmensverzeichnis
UNFI
UNFI Gehälter

UNFIs Gehaltsbereich reicht von $91,540 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $181,300 für einen Business-Analyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von UNFI. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Business-Analyst
$181K
Finanzanalyst
$91.5K
Personalwesen
$111K

Produktdesigner
$106K
Software-Ingenieur
$151K
Die bestbezahlte Position bei UNFI ist Business-Analyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $181,300. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei UNFI beträgt $110,550.

Weitere Ressourcen