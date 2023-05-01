Unternehmensverzeichnis
Underdog Fantasy
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Underdog Fantasy Gehälter

Underdog Fantasys Gehaltsbereich reicht von $145,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $215,912 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Underdog Fantasy. Zuletzt aktualisiert: 10/12/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $145K
Produktdesigner
Median $216K

UX-Designer

Personalvermittler
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Produktmanager
$166K
Software-Engineering-Manager
$169K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Underdog Fantasy unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Underdog Fantasy ist Produktdesigner mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $215,912. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Underdog Fantasy beträgt $169,150.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Underdog Fantasy gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Roblox
  • Stripe
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen