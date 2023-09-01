Einzelne Datenpunkte anzeigen
Uncanny Vision is an AI-based computer vision startup that focuses on making cameras smarter with real-time, edge-based intelligence for a safer, secure, and more efficient world.
Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren →
Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.
Empfohlene Stellenangebote
Ähnliche Unternehmen
Weitere Ressourcen