Uncanny Vision
    • Über uns

    Uncanny Vision is an AI-based computer vision startup that focuses on making cameras smarter with real-time, edge-based intelligence for a safer, secure, and more efficient world.

    uncannyvision.com
    Website
    2012
    Gründungsjahr
    120
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

