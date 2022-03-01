Unternehmensverzeichnis
umlaut
umlaut Gehälter

umlauts Gehaltsbereich reicht von $43,418 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $98,505 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von umlaut. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Industriedesigner
$53.7K
Informationstechnologe (IT)
$53.2K
Software-Ingenieur
$43.4K

Technischer Programmmanager
$98.5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di umlaut adalah Technischer Programmmanager at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $98,505.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di umlaut adalah $53,452.

