Ultima Genomics
Ultima Genomics Gehälter

Ultima Genomicss Gehaltsbereich reicht von $110,445 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $195,975 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ultima Genomics. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Biomedizintechniker
$189K
Hardware-Ingenieur
$152K
Maschinenbauingenieur
$110K

Software-Ingenieur
$196K
FAQ

The highest paying role reported at Ultima Genomics is Software-Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultima Genomics is $170,643.

