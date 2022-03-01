Ulta Beauty Gehälter

Ulta Beautys Gehaltsbereich reicht von $120,146 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $172,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ulta Beauty . Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025