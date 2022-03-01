Unternehmensverzeichnis
Ulta Beauty
Ulta Beauty Gehälter

Ulta Beautys Gehaltsbereich reicht von $120,146 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $172,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ulta Beauty. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $172K
Datenwissenschaftler
$120K
Produktdesigner
$126K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ulta Beauty ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $172,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ulta Beauty beträgt $125,625.

