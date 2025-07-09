Ujjivan Small Finance Bank Gehälter

Ujjivan Small Finance Banks Gehaltsbereich reicht von $5,284 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $49,563 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ujjivan Small Finance Bank . Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025