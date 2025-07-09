Unternehmensverzeichnis
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Gehälter

Ujjivan Small Finance Banks Gehaltsbereich reicht von $5,284 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $49,563 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ujjivan Small Finance Bank. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Kundenservice-Operations
$5.3K
Marketing
$17.1K
Lösungsarchitekt
$49.6K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ujjivan Small Finance Bank ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $49,563. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ujjivan Small Finance Bank beträgt $17,134.

