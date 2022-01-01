Unternehmensverzeichnis
Udemy Gehälter

Udemys Gehaltsbereich reicht von $48,676 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $382,500 für einen Immobilienverwalter am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Udemy. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Produktdesigner
Median $165K
Personalvermittler
Median $115K
Software-Engineering-Manager
Median $117K
Manager für Geschäftsabläufe
$135K
Business-Analyst
$255K
Kundenservice
$275K
Data-Science-Manager
$72.1K
Marketing-Operations
$139K
Produktmanager
$48.7K
Programmmanager
$117K
Projektmanager
$172K
Immobilienverwalter
$383K
Vertrieb
$122K
Lösungsarchitekt
$218K
Technischer Programmmanager
$147K
Risikokapitalgeber
$291K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Udemy ist Immobilienverwalter at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $382,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Udemy beträgt $165,334.

