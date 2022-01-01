Unternehmensverzeichnis
UBS
UBS Gehälter

UBSs Gehaltsbereich reicht von $22,039 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data-Science-Manager in United States am unteren Ende bis $230,974 für einen Programmmanager in Switzerland am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von UBS. Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025

$160K

Software-Ingenieur
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Site Reliability Engineer

Quantitativer Entwickler

Datenwissenschaftler
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Quantitativer Forscher

Investmentbanker
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finanzanalyst
Median $110K
Business-Analyst
Median $110K
Produktmanager
Median $138K
Software-Engineering-Manager
Median $175K
Manager für Geschäftsabläufe
Median $64.2K
Unternehmensberater
Median $82.5K
Projektmanager
Median $150K
Lösungsarchitekt
Median $206K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Informationstechnologe (IT)
Median $106K
Technischer Programmmanager
Median $173K
Cybersicherheitsanalyst
Median $108K
Buchhalter
$44.6K
Verwaltungsassistent
$80.4K
Geschäftsabläufe
$109K
Geschäftsentwicklung
$76.3K
Stabschef
$159K
Datenanalyst
$162K
Data-Science-Manager
$22K
Personalwesen
$164K
Recht
$159K
Produktdesigner
$143K
Produktdesign-Manager
$28.3K
Programmmanager
$231K
Personalvermittler
$148K
Vertrieb
$159K
Gesamtvergütung
$157K
UX-Forscher
$137K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei UBS ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $230,974. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei UBS beträgt $137,369.

