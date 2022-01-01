Unternehmensverzeichnis
Ubisoft
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Ubisoft Gehälter

Ubisofts Gehaltsbereich reicht von $20,193 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in Romania am unteren Ende bis $178,500 für einen Technischer Programmmanager in Canada am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ubisoft. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Webentwickler

Videospiel-Softwareentwickler

Forschungswissenschaftler

Produktmanager
Median $108K
Software-Engineering-Manager
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenanalyst
Median $48.8K
Datenwissenschaftler
Median $70K
Projektmanager
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Lösungsarchitekt
Median $119K
Business-Analyst
$20.2K
Grafikdesigner
$58.8K
Informationstechnologe (IT)
$79.9K
Marketing-Operations
$50.5K
Produktdesigner
$126K
Produktdesign-Manager
$164K
Technischer Programmmanager
$179K
UX-Forscher
$81.4K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Ubisoft ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $178,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ubisoft beträgt $81,405.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Ubisoft gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Square Enix
  • Keywords Studios
  • Activision
  • Nintendo
  • Electronic Arts
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen