Unternehmensverzeichnis
TripleTen
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

TripleTen Gehälter

TripleTens Gehaltsbereich reicht von $12,936 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $979,200 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TripleTen. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $96K

Full-Stack-Softwareentwickler

Kundenservice
$12.9K
Grafikdesigner
$59.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
$68.2K
Projektmanager
$28.9K
Software-Engineering-Manager
$979K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei TripleTen ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $979,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TripleTen beträgt $63,736.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für TripleTen gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Google
  • DoorDash
  • Lyft
  • Amazon
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen