Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei TripAdvisor reicht von $133K pro year für SE1 bis $321K pro year für PSE1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $251K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TripAdvisors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SE1
Software Engineer 1(Einstiegslevel)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei TripAdvisor unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei TripAdvisor in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $320,567. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TripAdvisor für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $205,000.

