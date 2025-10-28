TripAdvisor Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in United States bei TripAdvisor reicht von $211K bis $299K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TripAdvisors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $239K - $283K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $211K $239K $283K $299K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei TripAdvisor unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei TripAdvisor ?

