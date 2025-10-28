Unternehmensverzeichnis
TripAdvisor
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
TripAdvisor Datenanalyst Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TripAdvisors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£80K - £94.3K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£74.7K£80K£94.3K£104K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei TripAdvisor unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei TripAdvisor in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £104,054. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TripAdvisor für die Position Datenanalyst in United Kingdom beträgt £74,705.

