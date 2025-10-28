Unternehmensverzeichnis
Die Geschäftsabläufe-Vergütung in United States bei TripAdvisor beträgt €54.7K pro year für SE2. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TripAdvisors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€44.8K - €54.2K
Spain
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei TripAdvisor unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei TripAdvisor in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €57,681. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TripAdvisor für die Position Geschäftsabläufe in United States beträgt €41,271.

Weitere Ressourcen