Die Geschäftsabläufe-Vergütung in United States bei TripAdvisor beträgt €54.7K pro year für SE2. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TripAdvisors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei TripAdvisor unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)