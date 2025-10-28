TripAdvisor Geschäftsabläufe Gehälter

Die Geschäftsabläufe-Vergütung in United States bei TripAdvisor beträgt €54.7K pro year für SE2. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TripAdvisors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung €44.8K - €54.2K Spain Übliche Spanne Mögliche Spanne €41.3K €44.8K €54.2K €57.7K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.7K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- Anzeigen 1 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei TripAdvisor unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei TripAdvisor ?

