TripActions Gehälter

TripActionss Gehaltsbereich reicht von $74,990 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $227,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TripActions. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Datenanalyst
$84.9K
Datenwissenschaftler
Median $75K
Finanzanalyst
$116K

Produktdesigner
$108K
Produktmanager
Median $227K
Projektmanager
$129K
Vertrieb
$84.6K
Software-Ingenieur
Median $220K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei TripActions ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $227,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TripActions beträgt $111,712.

