Trees
    Über uns

    Trees is a cannabis company that focuses on community, content, and commerce. It operates at the intersection of these three areas and is listed on the NEO exchange under the ticker symbol TREE.

    https://treescorp.ca
    Website
    2018
    Gründungsjahr
    126
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

