Treasury Prime Gehälter

Treasury Prime
Treasury Primes Gehaltsbereich reicht von $149,243 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $223,151 für einen Customer Success am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Treasury Prime. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Software-Ingenieur
Median $170K

Backend-Softwareentwickler

Customer Success
$223K
Produktmanager
$149K

Die bestbezahlte Position bei Treasury Prime ist Customer Success at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $223,151. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Treasury Prime beträgt $170,000.

