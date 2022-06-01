Unternehmensverzeichnis
Tread
Tread Gehälter

Treads Gehaltsbereich reicht von $68,334 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $179,100 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Tread. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Personalvermittler
$68.3K
Software-Ingenieur
$179K
Technischer Programmmanager
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Tread ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $179,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tread beträgt $117,300.

