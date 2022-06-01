Unternehmensverzeichnis
TravelPerk
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

TravelPerk Gehälter

TravelPerks Gehaltsbereich reicht von $51,178 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $152,176 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TravelPerk. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $82.4K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $152K
Kundenservice-Operations
$113K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Personalwesen
$86.6K
Vertrieb
$51.2K
Software-Engineering-Manager
$97.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei TravelPerk unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei TravelPerk ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $152,176. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TravelPerk beträgt $91,918.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für TravelPerk gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Amadeus
  • Checkfront
  • DealerOn
  • Houzz
  • Vanguard
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen