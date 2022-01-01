Unternehmensverzeichnis
TransUnion
TransUnion Gehälter

TransUnions Gehaltsbereich reicht von $10,548 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $300,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TransUnion. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Datenwissenschaftler
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Software-Ingenieur
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
L2 $113K
L4 $179K

Data-Science-Manager
Median $184K
Business-Analyst
Median $99.5K
Vertrieb
Median $300K
Manager für Geschäftsabläufe
$123K
Geschäftsentwicklung
$140K
Datenanalyst
$116K
Finanzanalyst
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Recht
$114K
Unternehmensberater
$101K
Marketing
$231K
Marketing-Operations
$88.7K
Produktdesigner
$97.5K
Programmmanager
$140K
Projektmanager
Median $149K
Software-Engineering-Manager
$110K
Technischer Programmmanager
$184K
Risikokapitalgeber
$169K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei TransUnion ist Vertrieb mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $300,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TransUnion beträgt $122,610.

