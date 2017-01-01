Unternehmensverzeichnis
Transguard Group
Transguard Group
    • Über uns

    Transguard Group is a leading UAE company specializing in Cash Services, Security Services, Manpower Solutions, and Event Security Services, employing over 60,000 staff.

    transguardgroup.com
    Website
    2001
    Gründungsjahr
    13,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $1B-$10B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

