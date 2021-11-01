Unternehmensverzeichnis
Toshiba
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Toshiba Gehälter

Toshiba's Gehaltsbereich reicht von $30,845 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programm-Manager am unteren Ende bis $208,035 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Toshiba. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Data Scientist
Median $119K
Geschäftsentwicklung
$152K
Hardware-Ingenieur
$43.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Maschinenbauingenieur
$115K
Programmmanager
$136K
Projektmanager
$118K
Vertrieb
$208K
Software-Ingenieur
$38K
Software Engineering Manager
$189K
Technischer Programm-Manager
$30.8K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Toshiba gemeldet wurde, ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,035. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Toshiba gemeldet wurde, beträgt $118,139.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Toshiba gefunden

Verwandte Unternehmen

  • ECI
  • Speridian Technologies
  • ConvergeOne
  • Avanade
  • Arcesium
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen