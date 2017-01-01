Unternehmensverzeichnis
Tikehau Capital
    • Über uns

    Tikehau Capital is a global alternative asset management group with €37.5 billion of assets under management, specializing in private debt, real estate, private equity, and capital markets strategies.

    tikehaucapital.com
    Website
    2004
    Gründungsjahr
    720
    Anzahl Mitarbeiter
    $100M-$250M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

