Tide
Tide Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in India bei Tide reicht von ₹4.53M bis ₹6.34M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹4.9M - ₹5.7M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹4.53M₹4.9M₹5.7M₹6.34M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Tide in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹6,337,810. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tide für die Position Lösungsarchitekt in India beträgt ₹4,527,007.

