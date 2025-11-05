Unternehmensverzeichnis
Tide
Tide Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in India bei Tide beläuft sich auf ₹3.44M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Gesamt pro Jahr
₹3.44M
Stufe
L3
Grundgehalt
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
8 Jahre
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Tide in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹4,852,399. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tide für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹3,388,029.

