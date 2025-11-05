Tide Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in Romania bei Tide reicht von RON 151K bis RON 211K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung RON 163K - RON 190K Romania Übliche Spanne Mögliche Spanne RON 151K RON 163K RON 190K RON 211K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Personalvermittler Einträges bei Tide um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ RON 256K + RON 393K + RON 88.3K + RON 155K + RON 97.1K Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tide ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Personalvermittler Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.