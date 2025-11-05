Unternehmensverzeichnis
Tide
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Personalvermittler

  • Alle Personalvermittler-Gehälter

Tide Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in Romania bei Tide reicht von RON 151K bis RON 211K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

RON 163K - RON 190K
Romania
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Personalvermittler Einträges bei Tide um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Personalvermittler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Tide in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 211,271. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tide für die Position Personalvermittler in Romania beträgt RON 150,908.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Tide gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen