Tide Produktmanager Gehälter

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in India bei Tide beläuft sich auf ₹3.15M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket Tide Product Manager Hyderabad, TS, India Gesamt pro Jahr ₹3.15M Stufe A3 Grundgehalt ₹3.15M Stock (/yr) ₹0 Bonus ₹0 Jahre im Unternehmen 1 Jahr Jahre Erfahrung 6 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tide ?

