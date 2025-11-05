Unternehmensverzeichnis
Tide
Tide Marketing-Operations Gehälter

Die durchschnittliche Marketing-Operations-Gesamtvergütung in India bei Tide reicht von ₹498K bis ₹693K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹533K - ₹628K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹498K₹533K₹628K₹693K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Marketing-Operations bei Tide in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹692,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tide für die Position Marketing-Operations in India beträgt ₹497,502.

