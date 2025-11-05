Unternehmensverzeichnis
Tide
Tide Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in India bei Tide beläuft sich auf ₹3.7M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tides Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Gesamt pro Jahr
₹3.7M
Stufe
A3
Grundgehalt
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tide?
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tide unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Tide in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹9,640,855. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tide für die Position Datenwissenschaftler in India beträgt ₹3,701,015.

Weitere Ressourcen