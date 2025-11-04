Unternehmensverzeichnis
Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in India bei Thryve Digital Health reicht von ₹2.26M bis ₹3.21M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Thryve Digital Healths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹2.57M - ₹3.04M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹2.26M₹2.57M₹3.04M₹3.21M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Thryve Digital Health in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,207,515. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Thryve Digital Health für die Position Software-Engineering-Manager in India beträgt ₹2,259,206.

