ThousandEyes Gehälter

ThousandEyess Gehaltsbereich reicht von $38,997 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Customer Success in Mexico am unteren Ende bis $673,891 für einen Vertrieb in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ThousandEyes. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
34%
JAHR 3
Bei ThousandEyes unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (11.00% pro Periode)
34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (11.33% pro Periode)
Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.