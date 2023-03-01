Unternehmensverzeichnis
ThousandEyes
ThousandEyes Gehälter

ThousandEyess Gehaltsbereich reicht von $38,997 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Customer Success in Mexico am unteren Ende bis $673,891 für einen Vertrieb in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ThousandEyes. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $237K
Customer Success
$39K
Produktdesigner
$279K

Produktmanager
$412K
Vertrieb
$674K
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Bei ThousandEyes unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (11.00% pro Periode)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (11.33% pro Periode)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ThousandEyes ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $673,891. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThousandEyes beträgt $279,098.

