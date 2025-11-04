Unternehmensverzeichnis
ThoughtWorks
ThoughtWorks Produktdesigner Gehälter

Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei ThoughtWorks beträgt $136K pro year für Senior Product Designer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $81.8K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtWorkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Was sind die Karrierestufen bei ThoughtWorks?

Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei ThoughtWorks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThoughtWorks für die Position Produktdesigner in United States beträgt $120,000.

