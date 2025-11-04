ThoughtSpot Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersicherheitsanalyst-Gesamtvergütung bei ThoughtSpot reicht von ₹7.93M bis ₹11.11M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtSpots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹8.59M - ₹9.99M India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹7.93M ₹8.59M ₹9.99M ₹11.11M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Cybersicherheitsanalyst Einträges bei ThoughtSpot um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ ₹5.02M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei ThoughtSpot ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Cybersicherheitsanalyst Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.