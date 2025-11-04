Unternehmensverzeichnis
ThoughtSpot
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
ThoughtSpot Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in India bei ThoughtSpot reicht von ₹856K bis ₹1.22M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtSpots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹973K - ₹1.15M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹856K₹973K₹1.15M₹1.22M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei ThoughtSpot in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,215,932. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThoughtSpot für die Position Personalvermittler in India beträgt ₹856,439.

