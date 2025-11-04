Unternehmensverzeichnis
ThoughtSpot
ThoughtSpot Produktmanager Gehälter

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in India bei ThoughtSpot beläuft sich auf ₹6.78M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtSpots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Median-Paket
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹6.78M
Stufe
Senior
Grundgehalt
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
8 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei ThoughtSpot?
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Produktmanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei ThoughtSpot in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹12,122,679. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThoughtSpot für die Position Produktmanager in India beträgt ₹7,750,610.

