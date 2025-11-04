Unternehmensverzeichnis
ThoughtSpot
ThoughtSpot Marketing Gehälter

Das mittlere Marketing-Vergütungspaket in United States bei ThoughtSpot beläuft sich auf $148K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtSpots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Median-Paket
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Gesamt pro Jahr
$148K
Stufe
Junior
Grundgehalt
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei ThoughtSpot?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Marketing bei ThoughtSpot in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $227,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThoughtSpot für die Position Marketing in United States beträgt $125,000.

