Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in India bei ThoughtSpot reicht von ₹9.37M bis ₹13.6M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtSpots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹10.63M - ₹12.34M India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹9.37M ₹10.63M ₹12.34M ₹13.6M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei ThoughtSpot ?

