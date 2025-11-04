Unternehmensverzeichnis
ThoughtSpot
ThoughtSpot Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in India bei ThoughtSpot reicht von ₹9.37M bis ₹13.6M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ThoughtSpots Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹10.63M - ₹12.34M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹9.37M₹10.63M₹12.34M₹13.6M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei ThoughtSpot in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹13,597,039. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThoughtSpot für die Position Datenwissenschaftler in India beträgt ₹9,369,388.

Weitere Ressourcen