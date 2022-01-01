Unternehmensverzeichnis
ThoughtSpot
ThoughtSpot Gehälter

ThoughtSpots Gehaltsbereich reicht von $12,271 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $326,625 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ThoughtSpot. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Marketing
Median $148K
Unternehmensanalyst
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Unternehmensentwicklung
$159K
Datenwissenschaftler
$133K
Informationstechnologe (IT)
$49.8K
Produktdesigner
$30.9K
Produktmanager
$110K
Personalvermittler
$12.3K
Vertrieb
$327K
Cybersicherheitsanalyst
$107K
Software-Engineering-Manager
$152K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ThoughtSpot unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ThoughtSpot ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $326,625. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ThoughtSpot beträgt $108,845.

