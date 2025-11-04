Unternehmensverzeichnis
Thought Machine
Thought Machine Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in United Kingdom bei Thought Machine beläuft sich auf £181K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Thought Machines Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Median-Paket
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£181K
Stufe
M3
Grundgehalt
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Jahre im Unternehmen
5 Jahre
Jahre Erfahrung
10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Thought Machine?
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Thought Machine unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Thought Machine in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £192,195. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Thought Machine für die Position Software-Engineering-Manager in United Kingdom beträgt £142,356.

Weitere Ressourcen