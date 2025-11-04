Thought Machine Customer Success Gehälter

Die durchschnittliche Customer Success-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Thought Machine reicht von £112K bis £159K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Thought Machines Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung £127K - £150K United Kingdom Übliche Spanne Mögliche Spanne £112K £127K £150K £159K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Thought Machine unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Thought Machine ?

