Thought Machine
Thought Machine Gehälter

Thought Machines Gehaltsbereich reicht von $77,555 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $237,936 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Thought Machine. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Software-Ingenieur
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Software-Engineering-Manager
Median $238K
Technischer Programmmanager
Median $161K

Produktmanager
Median $110K
Customer Success
$182K
Personalvermittler
$88K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Thought Machine unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Thought Machine ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $237,936. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Thought Machine beträgt $145,990.

