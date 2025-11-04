Unternehmensverzeichnis
Thorogood
Thorogood Datenanalyst Gehälter

Das mittlere Datenanalyst-Vergütungspaket in India bei Thorogood beläuft sich auf ₹1.2M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Thorogoods Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Median-Paket
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹1.2M
Stufe
L1
Grundgehalt
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Thorogood?
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Thorogood in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,659,327. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Thorogood für die Position Datenanalyst in India beträgt ₹1,180,811.

