Thinkific
Thinkific Gehälter

Thinkifics Gehaltsbereich reicht von $66,637 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $150,565 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Thinkific. Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025

Produktmanager
Median $103K
Software-Ingenieur
Median $108K

Full-Stack Software-Entwickler

Unternehmensanalyst
$108K

Kundenservice
$75.4K
Marketing-Operations
$73K
Produktdesigner
$139K
Personalvermittler
$66.6K
Software-Engineering-Manager
$151K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Thinkific unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Thinkific ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $150,565. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Thinkific beträgt $105,321.

