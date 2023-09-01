Unternehmensverzeichnis
The Economist
The Economist Gehälter

The Economists Gehaltsbereich reicht von $47,509 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $186,961 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von The Economist. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $47.5K
Software-Engineering-Manager
Median $187K
Produktmanager
$108K

Vertrieb
$98.5K
UX-Forscher
$91.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei The Economist ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $186,961. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei The Economist beträgt $98,500.

